На оживленном перекрестке в центре Рязани не работает светофор

Движение по перекрестку Каширина - Семинарской оживленное, дорогу переходит множество людей, в том числе несовершеннолетних.

На перекрестке улиц Каширина и Семинарская в центре Рязани не работает светофорный объект. Причем, по утверждению очевидцев, движение там не регулируется уже неделю.

По состоянию на 12:50 28 февраля светофоры все еще отключены. Движение по перекрестку оживленное, дорогу переходит множество людей, в том числе несовершеннолетних.

Стоит отметить, что упомянутый перекресток наряду с другими входит в автоматическую систему управления дорожным движением. То есть там установлены так называемые «умные светофоры».