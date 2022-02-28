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Общество28 февраля 2022 9:55

На оживленном перекрестке в центре Рязани не работает светофор

По утверждению очевидцев – уже неделю
Источник:kp.ru
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Движение по перекрестку Каширина - Семинарской оживленное, дорогу переходит множество людей, в том числе несовершеннолетних.

Движение по перекрестку Каширина - Семинарской оживленное, дорогу переходит множество людей, в том числе несовершеннолетних.

На перекрестке улиц Каширина и Семинарская в центре Рязани не работает светофорный объект. Причем, по утверждению очевидцев, движение там не регулируется уже неделю.

По состоянию на 12:50 28 февраля светофоры все еще отключены. Движение по перекрестку оживленное, дорогу переходит множество людей, в том числе несовершеннолетних.

Стоит отметить, что упомянутый перекресток наряду с другими входит в автоматическую систему управления дорожным движением. То есть там установлены так называемые «умные светофоры».