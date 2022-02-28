Семь домов в рязанской Горроще 1 марта останутся без электричества

Во вторник, 1 марта, в Рязани вновь отключат электричество. Соответствующее объявление появилось на сайте горадминистрации. В этот раз не повезет некоторым жителям микрорайона Горроща – без света останутся семь домов по улице 9 Линия. По информации городских властей, причиной отключения станут ремонтные работы на воздушной линии.

Приводим перечень адресов, по которым 1 марта с 10.00 до 16.00 не будет электричества:

Улица 9 Линия, дома 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19.

Ремонтные работы будут проводиться силами специалистов МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».