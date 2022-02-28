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Здоровье28 февраля 2022 9:12

28 февраля в Рязанской области выявили 911 новых случаев коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
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В понедельник, 28 февраля, в Рязанской области выявили 911 новых случаев COVID-19. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 101 270 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 15 рязанцам.

Поправились за сутки в регионе 602 человека. Таким образом за все время коронавирус перенесли 83 964 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь человек. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 3034 человек.

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В оперативной группе рассказали о жертвах пандемии, внесенных в список 28 февраля (подробности).