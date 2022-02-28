Рязанский минздрав опроверг слухи о дефиците лекарств в аптеках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Рязанский минздрав опроверг появившуюся в сети информацию о, якобы, перебоях с поставками лекарств в аптеки и нехватке уже имеющихся препаратов.

«Советуем не поддаваться панике: проблем в данной сфере у страны нет», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

В минздраве напомнили, что в текущей непростой обстановке всю появляющуюся в интернете информацию необходимо проверять и заверили, что все поставки лекарств в аптеки идут в плановом режиме и никаких перебоев нет. Кроме того, 60% лекарственных препаратов в настоящее время производится в России, а субстанции, из которых изготавливаются импортные лекарства, делают в Индии и Китае, поэтому дефицита не будет.