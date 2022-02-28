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Общество28 февраля 2022 8:26

В Рязани обязали закрыть все подвалы и чердаки

Соответствующее письмо руководителям ТСЖ и ЖСК направили из жилинспекции
Источник:kp.ru
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25 февраля начальник Государственной жилищной инспекции Геннадий Шмидт подписал распоряжение для руководителей ТСЖ, ЖСК и прочих управляющих и обслуживающих многоквартирные дома организаций.

Документ опубликован на сайте Vidsboku.com.

В письме говорится что из-за обострения российско-украинской ситуации, необходимо принять меры по недопущению совершения террористических актов на жилищном фонде. Для этого необходимо закрыть все входы в подвальные помещения и чердаки. Также ограничить доступ людей в места общего пользования домов.