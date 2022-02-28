В Рязани обязали закрыть все подвалы и чердаки

25 февраля начальник Государственной жилищной инспекции Геннадий Шмидт подписал распоряжение для руководителей ТСЖ, ЖСК и прочих управляющих и обслуживающих многоквартирные дома организаций.

Документ опубликован на сайте Vidsboku.com.

В письме говорится что из-за обострения российско-украинской ситуации, необходимо принять меры по недопущению совершения террористических актов на жилищном фонде. Для этого необходимо закрыть все входы в подвальные помещения и чердаки. Также ограничить доступ людей в места общего пользования домов.