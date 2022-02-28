На 16 улицах Рязани отключили холодную воду 28 февраля

28 февраля в Рязани отключили холодную воду в домах на 16 улицах. Об этом сообщает муниципальный «Водоканал».
Отключения произошли в 9:00 и 9:30. Как ожидается, продлятся они, в основном, до 17:00 и 18:00. Однако на Затинной, Рыбацкой и проезде Речников управиться рассчитывают к 13:00.
В список попали несколько домов в поселке Шлаковый и центре города, однако основная масса адресов - это поселок Южный. Полный список с указанием предполагаемого времени ремонтных работ опубликован ниже и на сайте «Водоканала».
9:00 – 17:00
- Разина, д. 27/19, 29/20;
- Телевизионная, д. 17;
- Трудовая, д. 18;
9:30 - 18:00
- Гайдара, с д.1 по д.63 (нечётная сторона), с д.2 по д.64 (четная сторона);
- Корнилова, с д.1 по д.63 (нечётная сторона), с д.2 по д.64 (четная сторона);
- Котовского, д.1 по д.43 (нечётная сторона), с д.2 по д.20 (четная сторона);
- проезд Котовского, д. 1 по 21(нечётная сторона), 4 с/т "отдых-2", 4 с/т "отдых-2";
- Кутузова, д.1 по д.63 (нечётная сторона), с д.2 по д.44 (четная сторона);
- Мусоргского, д.1 по д.63 (нечётная сторона), с д.2 по д.66 (четная сторона);
- Ушакова, д.1 по 63 (нечётная сторона), с д.2 по д.64 (четная сторона);
Щорса, д.1 по 31 (нечетная сторона), с д.2 по д.32 (четная сторона).
9:00 - 17:00
- Подгорная, д. 39;
- Свободы, д. 24а, 26а.
9:30 - 13:00
- Затинная, д. 64-68, 72-76, 64а;
- проезд Речников, д. 5/9;
- Рыбацкая, д. 1, 10/5, 11, 13, 2, 4 - МБДОУ Детский сад №66, 5, 6, 7, 8, 9.