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Общество27 февраля 2022 11:36

Рязанцы сообщили о скоплении полиции в областном центре

Сотрудники МВД замечены в Железнодорожном районе
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: «Подслушано в Рязани».

Фото: «Подслушано в Рязани».

27 февраля рязанцы в социальных сетях сообщают о скоплении полиции в областном центре. В частности сотрудники МВД были замечены в Железнодорожном районе.

«Шел к бабуле - полиция, еду в магазин - полиция с автозаками. Все на одном клочке дороги. Слишком много <…> на один квадратный километр», - написал подписчик группы «Подслушано в Рязани» в «ВКонтакте».

В конце сообщения спрашивается, почему они так активизировались и какова ситуация в других районах областного центра.

Отметим, что на сайте регионального управления УМВД никакой информации по этому поводу нет. Последняя новость, опубликованная ведомством датируется полуднем 26 февраля.