Рязанцы сообщили о скоплении полиции в областном центре

Фото: «Подслушано в Рязани».

27 февраля рязанцы в социальных сетях сообщают о скоплении полиции в областном центре. В частности сотрудники МВД были замечены в Железнодорожном районе.

«Шел к бабуле - полиция, еду в магазин - полиция с автозаками. Все на одном клочке дороги. Слишком много <…> на один квадратный километр», - написал подписчик группы «Подслушано в Рязани» в «ВКонтакте».

В конце сообщения спрашивается, почему они так активизировались и какова ситуация в других районах областного центра.

Отметим, что на сайте регионального управления УМВД никакой информации по этому поводу нет. Последняя новость, опубликованная ведомством датируется полуднем 26 февраля.