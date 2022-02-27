Рязанские аграрии готовятся к рекордной посевной

В муниципальных образованиях состоялись совещания с руководителями сельхозпредприятий и фермерами региона. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

По планам регионального министерства сельского хозяйства в Рязанской области общая посевная площадь в 2022 году составит 1 миллион 100 тысяч гектаров. Это на 30 гектаров в сравнении с 2021 годом.

Если в планы аграриев не вмешается погода, посевная кампания начнется уже совсем скоро.

«На сегодняшний день в хранилищах находится 90,8 тысяч тон семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 105,2% от потребности. В сельхозпредприятия и фермерские хозяйства удобрения завозятся опережающими темпами», - отметили в областном Минсельхозе.

Также сообщается, что готовность сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний день составляет 90%.