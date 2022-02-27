Фото: Рязанские ведомости.

В возрасте 102 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федиов. Информацию об этом опубликовала Рязанской городской Думы Елена Волкова.

По данным парламентария, Евгений Сергеевич заразился COVID-19.

«Родные вместе с врачами боролись за его жизнь, он сам боролся, но время пришло», - написала Волкова на странице в «ВКонтакте».

Евгений Сергеевич Федиов учился на пятом курсе Тульской военной академии, когда в 1941 году был призван на фронт. Воевал в Прибалтике, был ранен, попал в плен. Прошел несколько лагерей для военнопленных, пытался бежать. После освобождения он продолжил воевать с фашистами. Евгений Сергеевич – инвалид Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над Германией».