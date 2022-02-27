Рязанец Дима Птицин со скрипом прошел во второй этап «Comedy Баттл» на ТНТ

Фото: ТНТ.

25 февраля на телеканале «ТНТ» вышел выпуск юмористического шоу «Comedy Баттл» с участием рязанского комика Димы Птицина.

На сцене молодой человек шутил о семейных отношениях, а также рассказал о жене и своей дочери.

Однако после выступления двое из троих членов жюри показали рязанцу красный сигнал. И только комик Иван Абрамов дал шанс молодому человеку проявить себя во втором этапе популярного шоу.

Отметим, что призовой фонд комедийного конкурса составляет пять миллионов рублей. Дмитрий заявил, что пришел за победой.