Десантника, служившего в Рязани, взяли в плен в Республике Украина

Фото: страница Алима Бикоева в "ВКонтакте".

30-летнего десантника Алима Бикоева взяли в плен в Республике Украина. Об этом сообщает рязанский выпуск «Новой газеты».

По данным наших коллег, мужчина родился в Владикавказе (Республика Северная Осетия - ред.), жил в Рязани, служил в РВВДКУ, а затем в Улан-Удэ. При этом отмечается, что на территорию боевых действий он прибыл из Крыма.

Видео допроса военнослужащего было опубликовано 25 февраля в YouTube.

Официального подтверждения информации о случившемся со стороны министерства обороны РФ к настоящему моменту нет.