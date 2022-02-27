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Политика27 февраля 2022 6:48

Десантника, служившего в Рязани, взяли в плен в Республике Украина

На территорию боевых действий он прибыл из Крыма
Источник:kp.ru
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Фото: страница Алима Бикоева в "ВКонтакте".

Фото: страница Алима Бикоева в "ВКонтакте".

30-летнего десантника Алима Бикоева взяли в плен в Республике Украина. Об этом сообщает рязанский выпуск «Новой газеты».

По данным наших коллег, мужчина родился в Владикавказе (Республика Северная Осетия - ред.), жил в Рязани, служил в РВВДКУ, а затем в Улан-Удэ. При этом отмечается, что на территорию боевых действий он прибыл из Крыма.

Видео допроса военнослужащего было опубликовано 25 февраля в YouTube.

Официального подтверждения информации о случившемся со стороны министерства обороны РФ к настоящему моменту нет.

Фото: кадры допроса военнослужащего.

Фото: кадры допроса военнослужащего.