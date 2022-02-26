Рязанку с цитатой из поэмы Рождественского на плакате арестовали на двое суток

Арестованная впоследствии Рязанка вышла на одиночный пикет 24 февраля. Фото: vidsboku.com

Девушку, вышедшую на площадь Победы в Рязани с антивоенным плакатом, поместили под арест на двое суток. Такое решение принял Железнодорожный районный суд 25 февраля, сообщает «Новая газета».

Чтобы высказаться против военных действий в Украине, 25-летняя жительница города Дарья Шляхина нанесла кусок картона цитату из поэмы Роберта Рождественского реквием: «Встречайте трепетную весну, люди Земли. Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!».

В результате девушку задержали и привлекли к ответственности по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

– Она стояла одна. Это одиночный пикет, который к «митинговым» статьям не относится, – цитирует «Новая» отца Дарьи Виктора.

Впрочем, рядом с Дарьей оказалась еще одна незнакомая девушка, которой назначили штраф 20 тыс. рублей. Она призналась, что увидела информацию об акции в «Твиттере» и решила поддержать. Причем Дарья к публикации этой информации отношения не имела.

В суде Дарья настаивала, что пришла на площадь по собственной инициативе и стояла отдельно ото всех, то есть вину не признала. Тем не менее, ее на 48 часов поместили в изолятор временного содержания.