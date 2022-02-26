Без электричества 26 февраля в Рязанской области останутся сотни домов.

26 февраля 2022 года в двух районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих населенных пунктах Михайловского района:

- село Низок — с 09:00 до 17:00;

- деревня Павелково — с 09:00 до 12:00;

- село Печерники — с 12:00 до 15:00;

- город Михайлов (улицы Зеленая, Прудская) — с 13:00 до 17:00.

Кроме того, по данным администрации Рязанского района, 26 февраля с 10:00 до 16:00 не будет электричества в селе Глебово. Под отключение попадут 256 домов. Причина отключения - монтаж автомата в распределительном устройстве на напряжение 0,4 кВ.

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