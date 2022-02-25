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Общество25 февраля 2022 14:34

Маршрутчик, проехавший по встречке на красный в Рязани, наказан

Нарушителя нашли после публикации видео в соцсетях
Источник:kp.ru
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23 февраля в Рязани водитель маршрутного такси грубо нарушил правила дорожного движения. В группе «Подслушано у водителей в Рязани» опубликовано видео, на котором микроавтобус проезжает перекресток улиц Маяковского и Есенина по встречной полосе и на запрещающий сигнал светофора.

Два дня спустя Госавтоинспекция сообщила, что нарушитель найден. Ему 34 года.

«В отношении 34-летнего водителя вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Мера наказания — административный штраф в размере 5000 рублей.