26 февраля в Рязанской области ожидается до +4

Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 26 февраля 2022 года. Данные местного филиала Рогидромета представило МЧС.

Температура воздуха ожидается в пределах -6...-1 в ночь на субботу и -1...+4 в дневное время. Это все еще выше климатической нормы. Нынешний февраль в среднем пока на 5 градусов теплее среднестатистического.

Ночью в Рязанской области небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в отдельных районах также возможны небольшие осадки, но уже в виде дождя.

«Ветер южный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с», - говорится в прогнозе.