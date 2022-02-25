Группа компаний «ЕДИНСТВО»: Все наши стройки работают в штатном режиме

ГК «ЕДИНСТВО» готова предложить клиентам лучшие цены в новостройках во всех районах города.

25 февраля генеральный директор Группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев обратился к рязанцам, чтобы ответить на вопросы, актуальные для дольщиков и потенциальных покупателей жилья в новостройках. Происходящие в мире события вызвали немало волнений в обществе. Чтобы люди не потерялись в информационном поле, подогреваемом провокационными вбросами, один из крупнейших застройщиков Рязанской области принял решение откровенно поговорить с жителями своего родного региона.

- В последние дни мы получаем огромное количество обращений как от клиентов, купивших у нас жилье, так и от тех, кто рассматривает возможность приобретения недвижимости в Группе компаний «ЕДИНСТВО», - заявил Антон Сергеевич. - Всех интересует один вопрос: «Все ли в порядке в строительной отрасли?» По этому поводу я бы хотел внести ясность.

На сегодня, 25 февраля, все стройки Группы компаний «ЕДИНСТВО» работают в штатном режиме. Как обычно в конце месяца вы увидите на нашем сайте и в социальных сетях фотоотчеты о проделанной работе за предыдущий месяц. И самое главное – на сегодняшний момент цены на нашем сайте https://edinstvo62.ru являются актуальными и не пересматриваются в онлайн-режиме, для того чтобы попытаться поймать конъюнктуру рынка. Соответственно, сделки мы заключаем, никаких сбоев у нас не происходит. Акция «Спеццены», которая длится у нас уже на протяжении более года, действует. И мы готовы предложить нашим клиентам лучшие цены в новостройках от ГК «ЕДИНСТВО» во всех районах города.

Кроме того, ипотечные продукты, которые также предлагаются банками, доступны в любом виде для всех желающих.

Еще раз хочу акцентировать ваше внимание, что строительная отрасль работает в нормальном режиме, никаких сбоев по стройкам нет, краны крутятся, кирпич привозится, бетон заливается. Поэтому просьба ко всем – не поддаваться на провокации. И если у вас было желание приобрести квартиру в ГК «ЕДИНСТВО» - наш офис работает. Мы готовы вас проконсультировать и предложить лучшие как по цене, так и по качеству жилье в городе Рязани.

Дорогие читатели, не поддавайтесь на провокации и за достоверной информацией всегда обращайтесь к первоисточникам.