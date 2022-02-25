Губернатор Николай Любимов высказался о возможной отмене коронавирусных ограничений в Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов высказался по поводу возможной отмены коронавирусных ограничений. Свое мнение он выразил в ходе заседания регионального оперативного штаба по COVID-19 в пятницу, 25 февраля.

Глава региона отметил улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом и снижение ежедневного количества новых случаев почти в 2 раза – с 1500 до 900, однако, добавил, что показатели по-прежнему остаются высокими и нагрузка на медиков очень большая. Тем не менее, губернатор допустил отмену ограничений там, где это возможно.

«Там, где мы видим уже возможности отмены этих ограничений, мы их, естественно, будем снимать, но все будет делаться, как я уже не раз говорил, только на основании мнения специалистов. Прежде всего, конечно, специалистов Роспотребнадзора», - сказал Любимов.

Стоит отметить, что руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева, выступая с докладом на том же заседании оперштаба, не высказалась о возможной отмене или смягчении антикоронавирусных мер.

«В целях стабилизации снижения уровня заболеваемости жителей Рязани и Рязанской области необходимо продолжить контроль за соблюдением действующих в регионе ограничений», - сообщила Сараева.