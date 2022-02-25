В Рязанской области пожарные и медики выручили семью, у которой в дороге сломалась машина

В Захаровском районе пожарные и медики помогли семье, у которой сломалась машина, сообщает «Пресса».

Жители Подмосковья Ирина и ее 11-летняя дочь Маша ехали в Пензу на юбилей родственника, но когда они проезжали село Субботино в Захаровском районе, автомобиль вдруг остановился.

«Ошибка какая-то загорелась на приборе. Часа три «уговаривали» автомобиль поехать, но все бесполезно. Замерзли очень. Ночь. Неизвестная местность. Дома вроде и есть вокруг, но в окнах темно и собаки гавкают», - рассказала Ирина.

Женщина в отчаянии позвонила в службу 112. На другом конце провода ее выслушали и пообещали помочь. Со слов Ирины бригада пожарных приехала через 15 минут. Огнеборцы с помощью буксира доставили сломавшийся автомобиль на стоянку районной больницы. Людям разрешили переночевать в одной из палат терапевтического отделения. Сотрудники станции скорой помощи, которая находилась в помещении больницы, напоили путешественников горячим чаем и успокоили.

«Мы от всей души благодарим захаровцев, что не оставили нас. Сейчас муж ищет автомастера, надеюсь, все будет хорошо», - сказала Ирина.