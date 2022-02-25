Коммунальное предприятие «ЖКХ Рязанское» заплатит в бюджет более одного миллиона рублей

Рязанская ФАС оштрафовала коммунальную организацию «ЖКХ Рязанское» более чем на один миллион рублей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

На коммунальщиков пожаловался житель Военного городка в Рязанском районе. Мужчина сообщил, что с 2016 года в домах поселка летом отключают горячую воду. Антимонопольщики, рассмотрев жалобу, выписали МКП «ЖКХ Рязанское» административный штраф в размере 737 500 рублей. Также рязанская ФАС выдала предписание организации прекратить злоупотреблять доминирующим положением. Однако предприятие штраф не выплатило и конкуренцию не обеспечило.

За неисполнение предписания антимонопольщики еще раз оштрафовали коммунальщиков уже на 300 000 рублей. Тогда МКП «ЖКХ Рязанское» обратилось в Арбитражный суд с требованием отменить оба штрафа, но дело проиграло.

Теперь коммунальной организации придется-таки выплатить в бюджет более одного миллиона рублей.

«При этом оплата штрафа не снимает с Предприятия обязанности по выполнению предписания антимонопольного органа в установленные сроки. В случае неисполнения предписания повторно антимонопольный орган рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», - говорится в сообщении регионального УФАС.