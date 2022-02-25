В Скопинском районе девушка на иномарке сбила двух пешеходов

Фото с места ДТП.

В четверг, 24 февраля, примерно в 17.10 в Скопинском районе недалеко от села Новая Деревня произошло ДТП с участие пешеходов.

28-летняя жительницы района, управляя иномаркой Mitsubishi Lancer, сбила 50-летнюю женщину и 27-летнюю девушку. По предварительной информации, они шли по правой обочине по ходу движения автотранспорта. Напомним, что согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны были идти по левой обочине дороги навстречу потоку машин.

Женщина и девушка получили травмы и им потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.