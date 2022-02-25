В Константинове под Рязанью Масленицу проведут полноформатно

Несмотря на события в Украине, музей-заповедник Есенина анонсировал на 6 марта масленичные гуляния.

Музей-заповедник Сергея Есенина анонсировал «Масленицу в Константинове». Судя по релизу, мероприятие решено провести полноформатно – с концертами и традиционными забавами. В числе последних баклушный бой, перетягивание каната, бег в мешках, парные лыжи.

Гуляния на родине поэта планируется провести 6 марта с 11:00 до 16:00. Там же развернут ярмарку с изделиями ручной работы.

«Дети вместе с родителями с радостью прокатятся со снежной горки, поучаствуют в веселых играх и конкурсах», - пишут представители музея заповедника.

Для самых маленьких организуют спектакль передвижного кукольного театра «Бабушкины сказки». Тех, кто постарше, участники клуба «Белый кречет» хотят посвятить в секреты кулачных боев и научить стрелять из лука.

Выступать будут ансамбли «Радуница», «Рязаночка», «Брытцы-Рязанцы», фольклорно-этнографический театр «Звонница».

Обряд проводов зимы намечен на 15:00.