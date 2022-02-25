Зеленую зону в Дашково-Песочне благоустроят за 25 млн рублей

Работы пройдут в «Дубовой роще» на улице Шереметьевской и «Вишневом саду» на улице Песоченской.

Электронный аукцион с начальной ценой 25 млн рублей объявила администрация Рязани на благоустройство зеленой зоны в Дашково-Песочне. Фактически общественных пространств два – «Дубовая роща» на улице Шереметьевской и «Вишневый сад» на улице Песоченской.

Там планируется уложить 618 квадратных метров «бетонной плитки типа «брусчатка». Также запроектированы тротуары с асфальтобетонным покрытием площадью 1510 «квадратов».

По смете должны установить 84 опоры освещения, 108 светильников, качели, 31 скамейку с урнами и семь «уличных навигационных щитов» по 24 тыс. рублей каждый (чем продиктована необходимость последнего – загадка).

Как и случае с Гвадрдейским сквером, проект предусматривает обустройство площадки для выгула собак, причем аналогичной – огороженной, с полосой препятствий и урной.