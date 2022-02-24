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Здоровье24 февраля 2022 15:30

24 февраля в Рязанской области выявили 882 новых случая коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
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В четверг, 24 февраля, в Рязанской области выявили 882 новых случая COVID-19. В регионе наблюдается стабильное снижение показателей суточной заболеваемости. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 97 643 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 24 рязанцам.

Поправились за сутки в регионе 700 человек. Таким образом за все время коронавирус перенесли 78 918 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили четыре фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 3005 человек.