Турбазу «Серебряные пруды» под Рязанью ждет капитальный ремонт

Зампред регионального правительства Артем Никитин провел совещание по поводу реконструкции базы «Серебряные пруды». Фото: @art_nikitin62.

Власти Рязанской области планируют капитально отремонтировать детскую туристическую базу «Серебряные пруды» в деревне Сажнево. Об этом в своем Instagram рассказал зампред регионального правительства Артем Никитин.

На совещании, которое Никитин провел с коллективом Центра детско-юношеского туризма и краеведения, которое располагается на базе, чиновник сообщил, что уже поручил трем профильным министерствам – минобру, минстрою и минфину – проработать вопрос будущей реконструкции и начать работы.

По словам чиновника, к маю 2023 года обновленная база «должна быть полностью готова к проверке Роспотребнадзора и открытию».Также зампред регионального правительства пообещал не выселять после ремонта детский туристический центр из здания базы.

«Детский центр не изменит своего месторасположения – он по-прежнему останется на базе «Серебряные пруды». Не поменяются ни его статус, ни подчинение, ни форма собственности базы и ее основное назначение», - подчеркнул Никитин.