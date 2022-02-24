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Общество24 февраля 2022 12:36

Не вернувшегося домой мужчину из Рязанской области нашли мертвым

Тело обнаружено недалеко от его жилища в заброшенном доме
Источник:kp.ru
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В Рязанской области нашли мертвым пропавшего 50-летнего мужчину. Около полудня 19 февраля он вышел из дома в селе Желобово Сараевского района и не вернулся.

«Мужчина собирался в мастерскую, однако там он так и не появился», - рассказывала изданию «Пресса» глава поселения Любовь Кузнецова.

Об исчезновении Владимира Страшникова сообщила его супруга. Объезд его знакомых и ближайших населенных пунктов ничего не дал. Телефон сельчанин с собой не взял.

В итоге сотрудники уголовного розыска обнаружили тело пропавшего в нежилом доме всего в нескольких десятках метров от жилища. Если верить источнику, явных признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.