Не вернувшегося домой мужчину из Рязанской области нашли мертвым

В Рязанской области нашли мертвым пропавшего 50-летнего мужчину. Около полудня 19 февраля он вышел из дома в селе Желобово Сараевского района и не вернулся.

«Мужчина собирался в мастерскую, однако там он так и не появился», - рассказывала изданию «Пресса» глава поселения Любовь Кузнецова.

Об исчезновении Владимира Страшникова сообщила его супруга. Объезд его знакомых и ближайших населенных пунктов ничего не дал. Телефон сельчанин с собой не взял.

В итоге сотрудники уголовного розыска обнаружили тело пропавшего в нежилом доме всего в нескольких десятках метров от жилища. Если верить источнику, явных признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.