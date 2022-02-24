На четырех улицах в центре Рязани 25 февраля отключат воду

В пятницу, 25 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонт водопровода.

25 февраля с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица МОГЭС, дом №5, дом №14, дом №16, дом №3б лит. А;

- 3-й переулок МОГЭС, дом №3;

- улица Дзержинского, дом №5;

- Пожарный переулок, дом №1б.

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