На четырех улицах в центре Рязани 25 февраля отключат воду

В пятницу, 25 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонт водопровода.
25 февраля с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица МОГЭС, дом №5, дом №14, дом №16, дом №3б лит. А;
- 3-й переулок МОГЭС, дом №3;
- улица Дзержинского, дом №5;
- Пожарный переулок, дом №1б.
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