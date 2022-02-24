Ночью в Рязанской области подморозит до -10

Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 25 февраля 2022 года. По данным местного филиала Росгидромета, в пятницу будет облачно с прояснениями, передает региональное управление МЧС.

Обойдется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью опустится до -10…-5 градусов. Днем по-прежнему значительно теплее климатической нормы – в пределах -2…+3 градусов.

«Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с», - говорится в прогнозе.

По данным центра «Фобос», возвращения зимних холодов ждать не стоит (по крайней мере, в ближайшее время), так как очередной циклон принесет новую порцию атлантического тепла.