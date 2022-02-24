Под Рязанью обнаружили труп 40-летнего мужчины с предсмертной запиской

23 февраля в одном из селений Старожиловского района обнаружили труп 40-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

— Его сожительница зашла в комнату и увидела мужчину, который не подавал признаков жизни, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Аида Амаханова. — В настоящее время выясняем точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Как стало известно «КП-Рязань», предварительная причина смерти мужчины – суицид. В комнате лежала предсмертная записка, в которой он прощался с родными, просил, чтобы простили его. Некоторое время назад он попал в ДТП, и очень переживал из-за этого случая.

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