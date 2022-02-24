На одном из хлебозаводов Рязани руку женщины затянуло в тестовую раскатку

Утром 24 февраля на одном из хлебозаводов Рязани работница получила производственную травму. Об этом «КП-Рязань» сообщил осведомленный источник.

По словам очевидца, руку молодой женщины затянуло в тестовую раскатку. На место происшествия вызвали скорую помощь, а пока медики ехали, слесари разобрали аппарат и освободили руку.

В настоящее время женщину увезли в травмпункт на рентген. По предварительным данным, женщина травмировала большой палец.

В конце декабря 2021 года на одной из ферм под Рязанью погиб рабочий, упав с высоты. 59-летний мужчина трудился на ферме, принадлежащей предприятию «Авангард» (подробнее).

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