Сеть рязанских ветеринарных аптек ООО «Альянс-М» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сеть рязанских ветеринарных аптек ООО «Альнс-М» привлекли к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства еще в ноябре 2021 года провели плановую проверку в отношении сети ветеринарных аптек, где продавались препараты для ветеринарии. Проверка выявила следующие нарушения:

- нарушен температурный режим хранения лекарств;

- не было журнала проведения генеральных уборок.

В феврале 2022 года Арбитражный суд признал ООО «Альянс-М» виновным и привлек к административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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