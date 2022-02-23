По делу о концессии рязанского «Водоканала» заменили судью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По делу о концессии рязанского «Водоканала» Арбитражный суд центрального округа вынес определение о замене судьи. Соответствующий документ подписан 21 февраля 2022 года.

«В связи с невозможностью участия судьи Михаила Ермакова в рассмотрении настоящего дела в связи с истечением срока полномочий, произвести замену судьи Ермакова на судью Наталью Ключникову», - говорится в определении.

Отметим, что Наталья Ключникова является председателем судебного состава №6.

Ближайшее заседание по рассмотрению кассационной жалобы запланировано на 24 февраля.

Группа компаний «Росводоканал» в августе 2020 года предложила заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет, властям предоставили объемный проект концессии.

Разрабатывали его на основе предоставленных администрацией Рязани данных. Исходя из этой информации специалисты сформировали инвестиционную программу на 49 лет с инвестициями на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей (читать подробнее по этой теме).

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