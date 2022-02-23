Облачное небо и оттепель ожидаются в Рязанской области 24 февраля

В четверг, 24 февраля, в Рязанской области будет облачно и относительно тепло. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал региональный Гидрометцентр.

Осадков синоптики не ожидают, а вот небо на весь день затянут облака, сквозь которые лишь иногда будет проглядывать солнце. Ветер прогнозируется западный, с переходом на юго-западный, его скорость не превысит 4 – 9 м/с.

Температура воздуха немного опустится – в ночные часы столбик термометра покажет от -2 до -7, днем рязанцев снова ожидает оттепель – воздух прогреется до +2 градусов.

Из-за суточных перепадов температур на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.