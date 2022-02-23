Власти Рязани заказали благоустройство Гвардейского сквера

В 2021 году зеленую зону, расположенную в Октябрьском городке, расчищали. Фото: admrzn.ru

В 2022 году Гвардейский сквер в Рязани благоустроят за 25 млн рублей. Электронный аукцион с такой начальной ценой размещен в системе госзакупок.

В 2021 году зеленую зону, расположенную в Октябрьском городке, расчищали. Теперь там займутся дорожками – часть заасфальтируют, часть замостят плиткой. Также в документации говорится об установке 27 фонарей, двух парковых качелей, стола для игры в настольный теннис, семи закругленных скамеек, 22 обыкновенных скамеек и такого же количества урн.

Для детей закупят игровой комплекс «Кремль», для любителей спорта – несколько тренажеров и комплексы для воркаута.

Кроме того, планируется обустроить площадку для выгула собак с полосой препятствий, посадить деревья, газонную траву и цветы.

Срок выполнения работ – до 31 августа 2022 года.