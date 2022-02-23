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Здоровье23 февраля 2022 9:46

23 февраля в Рязанской области выявили менее 1000 новых случаев коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
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В среду, 23 февраля, в Рязанской области выявили 957 новых случаев COVID-19. Регионе наблюдается стабильное снижение показателей суточной заболеваемости. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 96 761 человека.

Госпитализация за сутки потребовалась 146 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 2100 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 78 218 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили пять фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 3001 человека.