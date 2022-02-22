Среди женившихся в красивую дату рязанцев заметили олигарха Дмитрия Малахова

Среди молодоженов на фотографиях горожане заметили местного олигарха Дмитрия Малахова с избранницей Яниной Свирко. Фото: vk.com/zagsrzn

ЗАГС Рязанской области поделился фотографиями пар, зарегистрировавших свой брак в «красивую» дату — 22 февраля 2022 года (22.02.2022). Примечательна эта дата тем, что она как бы зеркальная.

Как минимум девять пар расписались во вторник во Дворце торжеств. По крайней мере, столько снимков оттуда появилось в группе главного управления ЗАГС. Среди молодоженов на фотографиях горожане заметили местного олигарха Дмитрия Малахова с избранницей Яниной Свирко.

Кроме того, порядка 15 счастливых пар предстали перед объективами в отделах ЗАГС по Пронскому, Клепиковскому, Чучковскому, Ряжскому и Захаровскому районам, а также по городу Касимову.

«Свадьба 22.02.2022 пророчит новобрачным благополучие, любовь, взаимопонимание и счастливый союз», - написали сотрудники отдела ЗАГС в Спас-Клепиках.

Фотографии пар, заключивших брак 22 февраля 2022 года во Дворце торжетсв Рязани.