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Общество22 февраля 2022 15:53

Среди женившихся в красивую дату рязанцев заметили олигарха Дмитрия Малахова

Фотографии больше двух десятков пар, заключивших брак 22.02.2022, опубликовал ЗАГС
Источник:kp.ru
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Среди молодоженов на фотографиях горожане заметили местного олигарха Дмитрия Малахова с избранницей Яниной Свирко. Фото: vk.com/zagsrzn

Среди молодоженов на фотографиях горожане заметили местного олигарха Дмитрия Малахова с избранницей Яниной Свирко. Фото: vk.com/zagsrzn

ЗАГС Рязанской области поделился фотографиями пар, зарегистрировавших свой брак в «красивую» дату — 22 февраля 2022 года (22.02.2022). Примечательна эта дата тем, что она как бы зеркальная.

Как минимум девять пар расписались во вторник во Дворце торжеств. По крайней мере, столько снимков оттуда появилось в группе главного управления ЗАГС. Среди молодоженов на фотографиях горожане заметили местного олигарха Дмитрия Малахова с избранницей Яниной Свирко.

Кроме того, порядка 15 счастливых пар предстали перед объективами в отделах ЗАГС по Пронскому, Клепиковскому, Чучковскому, Ряжскому и Захаровскому районам, а также по городу Касимову.

«Свадьба 22.02.2022 пророчит новобрачным благополучие, любовь, взаимопонимание и счастливый союз», - написали сотрудники отдела ЗАГС в Спас-Клепиках.

Фотографии пар, заключивших брак 22 февраля 2022 года во Дворце торжетсв Рязани.

Фотографии пар, заключивших брак 22 февраля 2022 года во Дворце торжетсв Рязани.

порядка 15 счастливых пар предстали перед объективами в отделах ЗАГС по Пронскому, Клепиковскому, Чучковскому, Ряжскому и Захаровскому районам, а также по городу Касимову.

порядка 15 счастливых пар предстали перед объективами в отделах ЗАГС по Пронскому, Клепиковскому, Чучковскому, Ряжскому и Захаровскому районам, а также по городу Касимову.