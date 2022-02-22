Рязанка Надежда Митина отметила 100-летие

Надежда Ивановна Митина.

20 февраля рязанка Надежда Ивановна Митина отметила свое 100-летие!

Война застала школьницу Надежду в родной Старой Руссе.

- Поначалу не верили, что немцы придут в наш город, но затем стало страшно, - рассказала нам о своей жизни Надежда Ивановна. – Взяли эвакуационные лист и поехали (я, младшая сестра Галя и мама) вглубь страны – в Горьковскую область. Позже к семье присоединился отец. В Горьковской области работы не было, и мы все вместе отправились в Тюмень. Там в горкоме партии отца записали на фанерный комбинат. Мама устроилась кладовщицей на эвакуированный из подмосковного Быкова авиационный завод.

Вернуться в Старую Руссу семье Митиных было уже не суждено. В 1942 году заводчанами-тюменцами полнили ряды завода №463, созданного в Рязани на базе деревообделочного предприятия. В числе командированных в город на Оке тюменцев оказалась и семья Митиных.

- Рязань нас приняла очень хорошо, - продолжает рассказывать Надежда Ивановна. - Здесь я окончила курсы медсестер и получила направление от военкомата в госпиталь №3014 (сегодня здание городской школы №7).

До августа сорок третьего госпиталь находился в Рязани, а затем оправился вслед за фронтом. Победу Надежда Митина встретила в Польше.

После окончания войны какое-то время она работала в Рязани. После замужества уехала в Киргизию, но с распадом Союза, снова вернулась в город на Оке.

С вековым юбилеем Надежду Ивановну поздравили председатель рязанского областного Совета ветеранов Николай Войтков, депутат гордумы Светлана Ворнакова, префект Октябрьского района Кирилл Горелов.

Здоровья и жизненных сил, вам Надежда Ивановна!