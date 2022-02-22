Дистанционное обучение в РГУ продлили до 26 февраля

Руководство РГУ им. Есенина в очередной раз продлило дистанционное обучение в университете. На этот раз до 26 февраля. Причина все та же – желание «обеспечить безопасные условия для образовательного процесса».

Дистанционное обучение в РГУ началось 2 февраля, потом продлевалось до 22 февраля.

Отмечается, что в центре непрерывного образования, Институте Конфуция, центре практической психологии и психологической службы, а также в лингвистическом центре дополнительное образование также проводится в онлайн-режиме.

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