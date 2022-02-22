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Происшествия22 февраля 2022 13:57

На окраине Рязани под лед провалился мужчина, пытавшийся спасти собаку

На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи
Источник:kp.ru
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Днем 22 февраля на окраине Рязани под лед на Черезовском пруду провалился мужчина. О происшествии сообщает Я62 со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

По данным портала, все произошло недалеко от дома №3 по улице Тимакова, когда мужчина бросился в пруд, чтобы спасти собаку. Помог бедолаге выбраться из водоема рыбак, находившийся рядом.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, о судьбе собаки не сообщается.

Отметим, по данным регионального управления МЧС по состоянию на 17 февраля, толщина льда в водоемах Рязанской области составляет от 12 до 35 см.

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