22 февраля в Рязанской области выявили 1083 новых случая коронавируса

В понедельник, 21 февраля, в Рязанской области выявили 1083 новых случая COVID-19. Регион после неожиданного всплеска вернулся на плато по показателям суточной заболеваемости коронавирусом. Максимум за всю пандемию был зафиксирован 16 февраля и составлял 1619 случаев. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 95 804 человека.

Госпитализация за сутки потребовалась 130 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 2218 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 76 118 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от нового штамма коронавируса остается невысокой. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2996 человек.