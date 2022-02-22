Неустойчивое тепло: в Рязани в ближайшие дни похолодает. Фото: Андрей АБРАМОВ

В среду, 23 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер в среду ожидается юго-западный и западный, порывами до 11 метров в секунду, ночью местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -2... +3 градуса, днем -2… +3 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», потепление связано с очередным атлантическим циклоном, правда, в Центральной России плюсовая температура окажется не столь устойчивым. В Рязани, к примеру, уже к 24 февраля ожидается ночью -2… -4 градуса, днем 0...-2 градуса. Все это будет на фоне повышенного давления.

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