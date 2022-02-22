В ДТП на улице Ленина в Рязани пострадала 27-летняя девушка

В Рязани на улице Ленина столкнулись Mitsubishi Colt и LADA Priora. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром в понедельник, 21 февраля, в Рязани произошло ДТП. Недалеко от дома 26 по улице Ленина столкнулись Mitsubishi Colt и LADA Priora, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

28-летний рязанец за рулем Mitsubishi поворачивал налево, когда в бок автомобиля въехала «Лада», которой управлял житель Старожиловского района. Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, предварительно причиной ДТП стало нежелание водителя иномарки уступить дорогу отечественной машине.

В результате аварии травмы получила 27-летняя пассажирка Mitsubishi. Рязанке оказали медицинскую помощь.

В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка иномарки. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

За сутки в Рязанской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.