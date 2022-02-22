В 11 районах Рязанской области 22 февраля отключат электричество.

22 февраля 2022 года в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- село Малинки — с 11:00 до 17:00;

- село Новопанское, деревня Карандеевка, поселок «отделения "Новопанское" совхоза "Трепольский"», деревня Глинки, село Машково, село Стубле, деревня Полыновка, деревня Заболотье — с 09:30 до 17:00;

- село Прудская — с 09:00 до 14:00.

Клепиковский район:

- деревня Павлово, деревня Ювино, деревня Натальино, деревня Заводская Слобода, деревня Озерье, деревня Кирьяково, деревня Томаково, село Гришино, деревня Ольгино, деревня Неустроево, деревня Ивкино, деревня Малахово, деревня Горки — с 11:00 до 16:00;

- деревня Тюрвищи, деревня Ханино, деревня Корякино, деревня Лункино, деревня Иваново, деревня Подсвятье, деревня Горки, деревня Барское, деревня Ужищево, село Прудки, деревня Фролово, село Ушмор, деревня Ненашкино, деревня Князево, деревня Траново, деревня Левино-2, деревня Батыково, деревня Дрошино, деревня Абрахово — с 09:00 до 16:00;

- село Алексеево, деревня Ново-Александровка, деревня Мелюшово, деревня Волчково, деревня Ильино, деревня Ломакино, деревня Викулово, деревня Мягково — с 09:00 до 14:00.

Милославский район:

- деревня Гулынки, поселок Милославское (улица Заводская), деревня Малое Подовечье, деревня Селезневка, деревня Борщевка, село Большое Подовечье, деревня Свистовка, деревня Старое Курбатово — с 10:00 до 15:00.

Рыбновский район:

- село Глебово-Городище — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи — с 10:00 до 12:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное, село Федоровское — с 09:30 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Новополье, село Желобово, поселок Победа, село Максы — с 09:30 до 16:00.

Сапожковский район:

- поселок учебного хозяйства СПТУ №1, деревня Купальское, деревня Курган — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- поселок Садовая, село Заречье, деревня Разбердеево — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- деревня Мосоловские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Малинищи — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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