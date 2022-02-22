Холодную воду 22 февраля в Рязани отключат на девяти улицах

22 февраля в Рязани отключат холодное водоснабжение в ряде домов на девяти улицах. «Водоканал» опубликовал список, в котором на момент написания новости содержатся почти 130 адресов.

В списке оказались дома на улицах Юбилейная, Интернациональная, Станкозаводская, Колхозная (которая в поселке Семчино), МОГЭС и 3-й переулок МОГЭС, Дзержинского, Лесопарковая, Пожарный переулок.

Городская администрация отмечает, что отключения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. Большая их часть пройдет с 9:00 до 16:00, остальные с 9:00 до 17:00 и с 14:00 до 17:00.

Список адресов отключения ХВС

9:00 - 16:00

- Юбилейная, д. 10, 9;

- Интернациональная, д. 7, 7а, 8/29;

- Станкозаводская, д. 2;

- Колхозная (п. Семчино), д. 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108лит.А, 109, 11, 110, 111, 113, 114, 118, 12, 120, 122, 126, 12лит.А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35лит.А, 36, 37, 38, 39, 3лит.А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 52, 53лит.А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5б, 6, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 6лит.А, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 96,98, 99.

9:00 - 17:00

- МОГЭС, д. 5, 14, 16, 3Б литера А;

- 3-й пер. МОГЭС, д.3;

- ул. Дзержинского, д.5;

- Пожарный пер., д.1(ЦТП),1Б.

14:00 - 17:00

- ул. Лесопарковая, д. 26, 28, 30, 32А, 34, 44 корп.1, 44, 46.