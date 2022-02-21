В Рязани презентовали книгу «Солдаты Победы», посвященную фронтовикам города Сасово и Сасовского района

Губернатор Николай Любимов рассказал о важности проекта "Солдаты Победы" в нынешнее сложное геополитическое время.

В понедельник, 21 февраля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась презентация 11-го тома книги «Солдаты Победы». Новая книга посвящена фронтовикам города Сасово и Сасовского района, вернувшихся с полей сражений домой победителями.

Собравшихся приветствовал губернатор Николай Любимов.

- Это издание не просто сборник имен, - подчеркнул Николай Викторович. – На самом деле – это живое свидетельство о судьбе тех, кто в невероятных испытаниях отстоял свободу Отечества, кто своим самоотверженным трудом залечивал раны, нанесенные войной народному хозяйству.

Губернатор напомнил, что долгие годы проектом, которому уже более 30 лет, руководила Ильда Николаевна Антошина. Под ее руководством было издано 13 томов «Книги Памяти» и 10 томов книги «Солдаты Победы». К сожалению, в начале прошлого года Ильды Николаевны не стало… За многолетнюю плодотворную деятельность, большой личный вклад в становление гражданского общества, сохранения исторической памяти Ильде Николаевне Антошиной посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области».

О работе над новым томом рассказал ответственный секретарь редакционной коллегии Евгений Баранцев:

- Труд объединил в себе фамилии 10 803 фронтовиков, уроженцев Сасовского района и города Сасово, вернувшихся с полей сражений в родные дома победителями. Кроме того, в 11 томе увековечены имена 328 сасовцев, павших на полях сражений, но по различным обстоятельствам не вошедших в изданную ранее Книгу Памяти. Таким образом, всего в этом томе мы вписали в историю 11 131 уроженца Сасовской земли.

На презентации присутствовали первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, глава администрации Сасовского района Сергей Макаров, глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.