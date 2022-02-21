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Общество21 февраля 2022 14:40

Скопинский межрайонный следственный отдел возглавил Александр Санферов

В райцентр следователь переехал из Рязани, где занимал руководящий пост в Московской «межрайонке»
Источник:kp.ru
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Скопинский межрайонный следственный отдел возглавил Александр Санферов. Фото: ryazan.sledcom.ru.

Скопинский межрайонный следственный отдел возглавил Александр Санферов. Фото: ryazan.sledcom.ru.

Руководителем Скопинского МСО СУ СКР стал Александр Санферов. Соответствующий приказ Следственного комитета России был подписан 16 февраля.

Санферов на службе с 2003 года – его карьера началась с работы следователем в Сасовской межрайонной прокуратуре. В 2007 году специалиста назначили заместителем руководителя Сасовского МСО СУ СК при областной прокуратуре. Через три года Александр Анатольевич перешел на работу в отдел криминалистики СУ СКР по Рязанской области на должность прокурора-криминалиста, которую занимал вплоть до 2013 года. После Санферов вернулся в Сасовскую «межрайонку», которую возглавлял до 2017 года, а затем переехал в Рязань, где до назначения в Скопин работал заместителем руководителя Московского межрайонного следственного отдела по городу Рязань СУ СКР.

За безупречную службу Александра Санферова не раз награждали медалями.