Скопинский межрайонный следственный отдел возглавил Александр Санферов. Фото: ryazan.sledcom.ru.

Руководителем Скопинского МСО СУ СКР стал Александр Санферов. Соответствующий приказ Следственного комитета России был подписан 16 февраля.

Санферов на службе с 2003 года – его карьера началась с работы следователем в Сасовской межрайонной прокуратуре. В 2007 году специалиста назначили заместителем руководителя Сасовского МСО СУ СК при областной прокуратуре. Через три года Александр Анатольевич перешел на работу в отдел криминалистики СУ СКР по Рязанской области на должность прокурора-криминалиста, которую занимал вплоть до 2013 года. После Санферов вернулся в Сасовскую «межрайонку», которую возглавлял до 2017 года, а затем переехал в Рязань, где до назначения в Скопин работал заместителем руководителя Московского межрайонного следственного отдела по городу Рязань СУ СКР.

За безупречную службу Александра Санферова не раз награждали медалями.