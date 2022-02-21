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Здоровье21 февраля 2022 14:37

21 февраля в Рязанской области выявили 1089 новых случаев коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
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В понедельник, 21 февраля, в Рязанской области выявили 1089 новых случаев COVID-19. Регион после неожиданного всплеска вернулся на плато по показателям суточной заболеваемости коронавирусом. Максимум за всю пандемию был зафиксирован 16 февраля и составлял 1619 случаев. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 94 721 человека.

Госпитализация за сутки потребовалась 26 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 1120 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 73 900 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от нового штамма коронавируса остается невысокой. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2989 человек.