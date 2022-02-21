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Здоровье21 февраля 2022 14:08

В Рязани от коронавируса умерла девушка, которой было всего 33 года

Оперативная группа рассказала о новых жертвах пандемии
Источник:kp.ru
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В понедельник, 21 февраля, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 шести человек.

Это трое мужчин – 67 лет, 71 год, 80 лет и три женщины – 33 года, 73 года, 85 лет.

Все они скончались в феврале 2022 года. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность от нового штамма остается невысокой. К сожалению, среди умерших оказалась молодая девушка. Летальные случаи среди молодых людей в настоящее время фиксируются очень редко.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2989 человек.