Во вторник Рязанскую область ждут осадки и хмурое небо

Опубликован прогноз для Рязанской области на 22 февраля 2022 года. Ссылаясь на филиал Рогидромета, МЧС сообщает о небольших, местами умеренных осадках во вторник. Выпадут они в виде дождя и мокрого снега.

«В отдельных районах гололде, налипание мокрого снега», - говорится в прогнозе.

После солнышка, выглянувшего в понедельник, вновь станет пасмурно. Как ранее предрекал центр ФОБОС, во вторник Центральную Россию накроют поля фронтальной облачности.

Температура останется аномально высокой для последней декады календарной зимы. Уже несколько суток подряд среднесуточные значения превышают климатическую норму на 7-9 градусов. В ночь на вторник ожидается -3…+2, днем 0…+5.

Самым теплым в Рязани в истории метеонаблюдений стало 22 февраля 2020 года, когда температура поднялась до отметки +4,8.