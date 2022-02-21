Обнародованы фото с места пожара на Касимовском шоссе в Рязани

Кровля загорелась у здания на территории "Водоканала".

Областное управление МЧС объявило о полной ликвидации пожара на Касимовском шоссе в Рязани, который произошел 21 февраля. Соответствующая информация поступила в 13:20. Также пресс-служба ведомства опубликовала фотографии с места событий.

Сообщение о возгорании поступило в 12:35, о локализации объявлено спустя полчаса.

Как уточнили в пресс-службе «КП-Рязань», горела кровля производственного двухэтажного здания по адресу: Касимовское шоссе, дом 9. Это территория муниципального предприятия «Водоканал».

Ранее сообщалось, что на вызов, поступивший в 12:35 выезжали семь единиц техники и 20 человек личного состава. Локализовать и ликвидировать открытое горение удалось спустя полчаса.