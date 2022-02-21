За неделю с улиц Рязани эвакуировали более 100 автомобилей, нарушающих правила остановки и стоянки. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За минувшую неделю с рязанских улиц отправили на спецстоянку 119 автомобилей, чьи водители нарушили правила дорожного движения в части парковки, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские привели пример водителя Infiniti Q60, который припарковал свой транспорт на улице Зубковой в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Остальные автомобили эвакуировали с других улиц города.

В региональном УМВД напомнили, что стоянка машин ближе 15 метров от остановки общественного транспорта, а также на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, создает опасность для пешеходов, которых не видно из-за припаркованных автомобилей.

«Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, и не нарушать действующие правила», - говорится в сообщении.